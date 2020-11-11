Бывший президент "Палермо": "Я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире"
Бывший президент "Палермо" Маурицио Дзампарини выразил мнение, что аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала способен стать лучшим футболистом в мире.
"Начиная с 2015 года и до настоящего времени я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире. Пауло является настоящим чемпионом, а также отличным парнем. То, что он мало играет, это безобразие. Он должен был последовать моему совету и уехать из Италии. Я говорил, что ему нужно покинуть "Ювентус", но он отвечал, что всем доволен в клубе. Пауло нужно перейти в "Реал" или "Барселону". В "Ювентусе" он никогда не станет лучшим, так как там есть Роналду", - приводит слова Дзампарини Tuttosport.
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17