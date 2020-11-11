Бывший президент "Палермо": "Я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире"

Бывший президент "Палермо" Маурицио Дзампарини выразил мнение, что аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала способен стать лучшим футболистом в мире.

"Начиная с 2015 года и до настоящего времени я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире. Пауло является настоящим чемпионом, а также отличным парнем. То, что он мало играет, это безобразие. Он должен был последовать моему совету и уехать из Италии. Я говорил, что ему нужно покинуть "Ювентус", но он отвечал, что всем доволен в клубе. Пауло нужно перейти в "Реал" или "Барселону". В "Ювентусе" он никогда не станет лучшим, так как там есть Роналду", - приводит слова Дзампарини Tuttosport.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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