Бывший президент "Реала" дал совет "Челси" насчёт Азара

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Бывший президент "Реала" дал совет "Челси" насчёт Азара

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон дал совет "Челси" насчёт вингера Эдена Азара, который хотел бы попробовать свои силы в королевском клубе.

"Не удерживайте игрока, который хочет уйти. В этом нет никакого смысла. Да и рабство давным давно отменили. Что касается "Реала", то это будет великолепная сделка для клуба" - приводит слова Кальдерона Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов продать Азара за 200 миллионов евро. Однако параллельно "синие" ведут переговоры с бельгийцем о продлении контракта, который истекает в 2020 году. По новому соглашению зарплата футболиста вырастет до 18 миллионов евро за сезон.

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