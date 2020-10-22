Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"

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Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился мнением о поражениях команды в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:1) и поединке 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (2:3).

"Реалу" после глупейшей продажи Роналду нужно было усилить позицию нападающего и другие позиции. Но на самом деле у клуба не просто пустая казна, у "Реала" долги на миллиард евро.

"Реал" - это единственный топ-клуб, который летом не подписал ни одного игрока. За эту ошибку придется заплатить. Матч с "Шахтером" был плохим, игроки много ошибались. Нельзя винить кого-то одного, так как была масса ошибок, а без Роналду некому забивать голы", - приводит слова Кальдерона AS.

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