Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился мнением о поражениях команды в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:1) и поединке 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (2:3).
"Реалу" после глупейшей продажи Роналду нужно было усилить позицию нападающего и другие позиции. Но на самом деле у клуба не просто пустая казна, у "Реала" долги на миллиард евро.
"Реал" - это единственный топ-клуб, который летом не подписал ни одного игрока. За эту ошибку придется заплатить. Матч с "Шахтером" был плохим, игроки много ошибались. Нельзя винить кого-то одного, так как была масса ошибок, а без Роналду некому забивать голы", - приводит слова Кальдерона AS.
Не пропустите: Зидану грозит увольнение из "Реала". | http://soccernews.ru
главное
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
Лента новостей
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
-
Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе
-
"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
-
1
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома
-
Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
-
В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"
-
Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14