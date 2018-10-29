Бывший президент "Реала": "Неймар будет большой целью Переса"

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Бывший президент "Реала": "Неймар будет большой целью Переса"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон высказался о желании своего преемника Флорентино Переса заполучить форварда ПСЖ Неймара.

"Трансфер Неймара не получился. Почему бы "Реалу" не подписать такую ​​альтернативу ему, как АзарНеймар был большой целью Переса, и я думаю, что он останется таковой. Следует также иметь в виду, что экономическая ситуация в "Реале" - хороша, но не является исключительной... Такой клуб, как "Реал Мадрид", не может делать больше сумасшедших вещей на рынке. Особенно, когда его президент одержим идеей выделить 500 миллионов евро на модернизацию стадиона", - цитирует Кальдерона goal.com.

Напомним,  подписание Конте обойдется "Реалу" в 10 миллионов евро. | soccernews.ru

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