Бывший президент "Реала": "Неймар будет большой целью Переса"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон высказался о желании своего преемника Флорентино Переса заполучить форварда ПСЖ Неймара.

"Трансфер Неймара не получился. Почему бы "Реалу" не подписать такую ​​альтернативу ему, как Азар? Неймар был большой целью Переса, и я думаю, что он останется таковой. Следует также иметь в виду, что экономическая ситуация в "Реале" - хороша, но не является исключительной. .. Такой клуб, как "Реал Мадрид", не может делать больше сумасшедших вещей на рынке. Особенно, когда его президент одержим идеей выделить 500 миллионов евро на модернизацию стадиона ", - цитирует Кальдерона goal.com.

Напомним, подписание Конте обойдется "Реалу" в 10 миллионов евро. | soccernews.ru