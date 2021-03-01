Бывший президент "Реала": "Вряд ли у "сливочных" достаточно денег, чтобы купить Салаха"

Теги мохамед салахливерпульреал мадридтрансферы

Бывший президент "Реала": "Вряд ли у "сливочных" достаточно денег, чтобы купить Салаха"Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился мнением об интересе со стороны "сливочных" к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

"Это отличный футболист и бомбардир. Он отдает всего себя, играя за "Ливерпуль". Не не думаю, что они его продадут. Но если бы они хотели это сделать, то покукпка игрока такого уровня обошлась бы в огромную сумму.

Многие клубы хотят заполучить столь талантливого футболиста, "Реал" не исключение. Но "Ливерпуль" потребует много денег за трансфер и я не уверен, что у Мадрида есть достаточно средств для его подписания", – заявил Кальдерон в эфире ON Time Sports.

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