Бывший президент "Реала": "Вряд ли у "сливочных" достаточно денег, чтобы купить Салаха"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился мнением об интересе со стороны "сливочных" к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

"Это отличный футболист и бомбардир. Он отдает всего себя, играя за "Ливерпуль". Не не думаю, что они его продадут. Но если бы они хотели это сделать, то покукпка игрока такого уровня обошлась бы в огромную сумму.