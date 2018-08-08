Бывший президент "Спартака" жёстко прошёлся по Смолову

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко жёстко прошёлся по форварду "Краснодара" Фёдору Смолову на фоне слухов о его возможном переходе в "Локомотив".

"Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. После трансфера Смолова в "Локомотиве" произойдёт разлад. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20–30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт. Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли, а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта. Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. А почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос - у Смолова большие проблемы с режимом. Лоськов в свои годы сыграл бы намного эффективнее нынешнего Фёдора и двигался бы гораздо больше.

Смолова надломили его успехи за последние два сезона. Он не сумел пройти испытание медными трубами. Когда появляются успехи, недообразованная голова начинает кружиться. Человек в яме, и пора бы повзрослеть, но он упорно прыгает в следующую яму. Может быть, он покажет чудеса реинкарнации, но я почему-то так не думаю. Парочка Кокорин-Смолов уникальна: то ярко, то бледно. По потенциалу они просто феерические парни, а по отношению - то горы, то море" - сказал Червиченко.

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