Бывший президент "Тоттенхэма": "Когда-то я вел переговоры с Алексом Фергюсоном, но сделка сорвалась"

Бывший президент "Тоттенхэма" Ирвинг Сколара заявил, что много лет назад лондонский клуб мог возглавить тогдашний наставник "Абердина" Алекс Фергюсон.

"У меня были переговоры с Фергюсоном. Мы пожали руки, а это очень важный момент при заключении контракта. Но, к сожалению, сделка сорвалась. Фергюсон продолжил тренировать "Тоттенхэм", - приводит слова Сколара Goal.com.

В итоге Фергюсон в 1986 году возглавил "Манчестер Юнайтед" и выиграл с клубом 38 трофеев.

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