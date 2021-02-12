Бывший российский футболист болеет БАС. От этой болезни умер Фернандо Риксен
Бывший российский футболист Сергей Мандреко страдает от неизлечимого заболевания – бокового амиотрофического склероза (БАС). Об этом сообщила его супруга Инга.
"Сережа заболел в 2016-м. Болезнь эта неизлечимая. У пациента нет ни одного шанса на выживание. Есть только один вопрос: сколько? Сколько отпущено: месяц, три, год? Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, и мы смогли, научились жить заново. И боремся изо всех сил вот уже пять лет.
БАС умеет находить жертвы в футбольной среде. История Фернандо Риксена, игравшего за "Зенит", хорошо известна в России. Но вы правы: с этой болезнью ничего не понятно. И я так думаю, что травмы здесь ни при чём. Перечитано мною, поверьте, всё, что только можно перечитать. Сколько форумов отработано, сколько было встреч, визитов, разговоров! Сколько методик лечения мы перепробовали — от сирийской до индийской, включая нетрадиционные…
И вот моя версия, точнее одна из них: процесс могла запустить химия, которой обрабатываются газоны", — цитирует супругу Мандреко TELESPORT.
Напомним, Фернандо Риксен скончался в 2019 году в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. Он страдал от бокового амиотрофического склероза (MND) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18