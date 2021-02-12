Бывший российский футболист болеет БАС. От этой болезни умер Фернандо Риксен

Бывший российский футболист Сергей Мандреко страдает от неизлечимого заболевания – бокового амиотрофического склероза (БАС). Об этом сообщила его супруга Инга.

"Сережа заболел в 2016-м. Болезнь эта неизлечимая. У пациента нет ни одного шанса на выживание. Есть только один вопрос: сколько? Сколько отпущено: месяц, три, год? Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, и мы смогли, научились жить заново. И боремся изо всех сил вот уже пять лет.

БАС умеет находить жертвы в футбольной среде. История Фернандо Риксена, игравшего за "Зенит", хорошо известна в России. Но вы правы: с этой болезнью ничего не понятно. И я так думаю, что травмы здесь ни при чём. Перечитано мною, поверьте, всё, что только можно перечитать. Сколько форумов отработано, сколько было встреч, визитов, разговоров! Сколько методик лечения мы перепробовали — от сирийской до индийской, включая нетрадиционные…

И вот моя версия, точнее одна из них: процесс могла запустить химия, которой обрабатываются газоны", — цитирует супругу Мандреко TELESPORT.