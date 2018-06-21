Бывший руководитель "Анжи" арестован по делу о мошенничестве

Теги анжи

Бывший руководитель "Анжи" арестован по делу о мошенничествеПресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что бывший исполнительный директор "Анжи" Эльдар Исаев находится под стражей.

"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", – сказала Дзюрко.

Бывшего руководителя клуба подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Исаев занимал должность в прошлом году.

Читайте: Евссев будет работать в "Анжи"  | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов