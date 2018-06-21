Бывший руководитель "Анжи" арестован по делу о мошенничестве

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что бывший исполнительный директор "Анжи" Эльдар Исаев находится под стражей.

"По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", – сказала Дзюрко.

Бывшего руководителя клуба подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Исаев занимал должность в прошлом году.

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