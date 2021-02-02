Бывший руководитель "Барселоны" высказался о невероятном контракте Месси

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Бывший руководитель "Барселоны" высказался о невероятном контракте Месси

Бывший вице-президент "Барселоны" Жорди Местре заявил, что огромный контракт аргентинского нападающего Лионеля Месси не нанес разрушительного влияния клубу.

"Месси не разрушал "Барселону". Клуб зарабатывает миллиард евро, поэтому может позволить себе платить такие деньги. Также могу сказать, что Месси помогает клубу зарабатывать. Так что слова, что Лео разрушил "Барселону", являются неправдой. Их автор действует с недобрыми намерениями. Доступ к контракту есть только у юристов, поэтому не понимаю, как он стал достоянием общественности. У Месси есть причины злиться по этому поводу", - приводит слова Местре AS.

Ранее сообщалось, что четырехлетний контракт Месси рассчитан на 555 миллионов евро.

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