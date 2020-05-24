Бывший руководитель "Интера" высказался о несостоявшемся трансфере Месси в 2008 году

Бывший технический директор "Интера" Марко Бранка рассказал, что в 2008 году миланский клуб намеревался купить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы хотели купить Месси в 2008 году, но он не захотел уходить, так как очень благодарен "Барселоне", которая подписала его в детстве, поверила в него и помогла преодолеть проблемы со здоровьем. В крупных сделках не все решают деньги", - приводит слова Бранки Libero.

Ранее сообщалось, что "Интер" был готов заплатить за Месси 150 миллионов евро. Если бы трансфер состоялся, аргентинец стал бы самым дорогим футболистом в истории на тот момент.

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