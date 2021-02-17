Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина

Теги локомотив москвафиорентинаалександр кокорин

Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина

Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал, почему прошлым летом московский клуб клуб не подписал нападающего Александра Кокорина, который в тот момент являлся свободным агентом.

"Тема с обсуждением Кокорина на трансферном комитете заняла не больше 20 секунд. Появилось решение, что этого игрока у нас не будет. Дальше не обсуждаем. Не сообщили, чье это решение, просто объявили, как о факте. До этого я говорил с представителями Кокорина, оставалось только решить вопрос на трансферном комитете. Позвонить по этому вопросу могли только Белозерову (Генеральный директор "РЖД". — Прим. Soccernews). А кто позвонил, я не знаю", - приводит слова Кузьмичева "Рейтинг букмекеров".

В итоге летом 2020 года 29-летний Кокорин подписал с московским "Спартаком", за который сыграл 10 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. В зимнее трансферное окно "красно-белые" продали форварда в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: В "Фиорентине" отреагировали на приезд массажиста Кокорина. | http://soccernews.ru
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