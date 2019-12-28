Бывший руководитель "Милана" рассказал, почему клуб продал Ибрагимовича в ПСЖ

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, что итальянский клуб был вынужден продать шведского нападающего Златана Ибрагимовича в ПСЖ в 2012 году из-за финансовых сложностей.

"Нам пришлось продать Златана, так как счета клуба были не в порядке. Ибрагимович, конечно, не хотел уходить из "Милана". Если не считать этот трансфер, то Златан всегда сам решал, куда ему перейти. Вместе с ним мы стали чемпионами Италии и выиграли Суперкубок страны.

После трансфера Ибрагимович какое-то время не разговаривал со мной. Но после того, как он преодолел обиду, то в интервью рассказал, что у нас с ним были хорошие отношения", - приводит слова Галлиани La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович вернулся в "Милан" и подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

Не пропустите: Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан". | http://soccernews.ru