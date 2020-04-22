Бывший руководитель "Ювентуса" высказался о возможном переходе Икарди в туринский клуб

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи выразил мнение, что туринскому клубу едва ли имеет смысл приобретать аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, который выступает за ПСЖ на правах аренды.

"Я считаю, что нужно отбросить вариант с Икарди. Вы только подумайте, у "Ювентуса" Игуаин часто оказывается в запасе, так как в основном составе играют Дибала и Роналду. Мауро вообще не будет играть в "Ювентусе", так как Дибала и Роналду будут фаворитами в борьбе за место в основе. Икарди очень хорош в штрафной, но на него должна работать вся команда. Я считаю, что ему лучше перейти в "Наполи", - приводит слова Моджи Itasportpress.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всем турнире, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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