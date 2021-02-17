Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"
Бывший селекционер московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился деталями несостоявшемся перехода голкипера "железнодорожников" Маринато Гилерме в "Спартак".
"У Гилерме было предложение от "Спартака", я его видел. Но предварительное соглашение на бумаге — не официальный контракт. "Красно-белые" хотели купить его за 500 тыс. евро. Я советовал: "Давайте продадим и пригласим Крицюка". Но, к сожалению, руководитель принял другое решение. Это и мой просчет, в том числе, я оказался не в состоянии убедить его", — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт"
Впоследствии, в июле 2019-го, Гилерме подписал новый контракт с "Локомотивом". Соглашение будет действовать до лета 2022 года.
Читать также: Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола опасается предстоящих матчей сборных
-
Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Леонид Слуцкий высказался о гипотетической возможности возглавить "Спартак"
-
В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом
Лента новостей
-
Хави высказался касательно слухов о его вероятном возвращении в "Барселону"
-
Миятович высказался о будущем Мбаппе
-
ЦСКА в контрольном матче ушел от поражения от аутсайдера Ла Лиги 2
-
Хабиб признался в любви к футболу: "Бойцом, по-моему, я стал случайно"
-
Тедди Шерингем: "У Моуринью все так: поражение – это вина команды, победа – заслуга Жозе"
-
Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к дисквалификации специалиста
-
Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить
-
Гвардиола опасается предстоящих матчей сборных
-
Слуцкий назвал 5 наиболее техничных футболистов, которых он тренировал
-
Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины"
-
Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"
-
"Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро
-
Жоан Лапорта: "Сделаю все, чтобы Месси остался. Он здесь не ради денег"
-
Карпин отреагировал на интерес "Ювентуса" к Шомуродову
-
"Барселона" отреагировала на слова Хабиба, который болел за ПСЖ в матче Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Маккаби" в Лиге Европы
-
Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина
-
Слуцкий оригинально ответил на критику со стороны Мамаева
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Слуцкий высказался о ситуации с Широковым, который избил арбитра