Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"

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Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"Бывший селекционер московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился деталями несостоявшемся перехода голкипера "железнодорожников" Маринато Гилерме в "Спартак". 

"У Гилерме было предложение от "Спартака", я его видел. Но предварительное соглашение на бумаге — не официальный контракт. "Красно-белые" хотели купить его за 500 тыс. евро. Я советовал: "Давайте продадим и пригласим Крицюка". Но, к сожалению, руководитель принял другое решение. Это и мой просчет, в том числе, я оказался не в состоянии убедить его", — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт"

Впоследствии, в июле 2019-го, Гилерме подписал новый контракт с "Локомотивом". Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

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