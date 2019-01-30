Бывший селекционер "Спартака" будет работать в "Оренбурге"

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Бывший селекционер "Спартака" будет работать в "Оренбурге"
Известный агент и селекционер Марко Трабукки получил должность в "Оренбурге", сообщают российские СМИ.

"Трабукки нам представил президент клуба. Мое мнение - не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на сто процентов, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю", - сказал голкипер "Оренбурга" Александр Довбня.

Напомним, что ранее Трабукки не официально работал селекционером "Спартака" и состоял в близких отношениях с экс-наставником "красно-белых" Массимо Каррерой.

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