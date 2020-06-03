Бывший селекционер "Спартака" рассказал, как клубу удалось опередить ЦСКА в борьбе за Промеса

Бывший селекционер "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал, как в 2014 клуб приобрел полузащитника Квинси Промеса, опередив ЦСКА.

На тот момент футболист играл за "Твенте".

"Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Квинси тогда знал и ЦСКА, но "Спартак" сработал быстрее. Ранее аналогично получилось с Рохо, на чьей продаже потом неплохо заработали. Денег за Квинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо. Заключать контракт с "Твенте" полетел Асхабадзе.

Я, если честно, думал, что покупать Промеса рановато, но он оказался золотым парнем. Попал в сложную обстановку, команда играла плохо, но он на все плюнул и пахал. Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес - исключение", - цитирует Евтушенко "Матч ТВ".

Напомним, футболист перешел в "Спартак" в 2014 году за 11,5 миллиона евро. Вместе с клубов Промес завоевал Суперкубок страны. Летом 2018 игрок перешел в "Севилью" за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Промес в инстаграме опубликовал мечтательный пост| http://soccernews.ru