Бывший шеф-скаут "Спартака" рассказал, почему трансфер Деми де Зеува оказался провальным
Бывший шеф-скаут "Спартака" Александр Аверьянов объяснил, почему бывший полузащитник сборной Нидерландов Деми де Зеув серьёзно сдал после перехода в московский клуб.
"Деми - отдельная история. С ним подтвердился совет из книги "Футболономика": не бери футболиста после удачного крупного турнира. В любом случае мы смотрели де Зеува не только на ЧМ-2010, и его плюсы перевесили все сомнения. Подходил нам по стилю, мог отдать, завершить, был более-менее адаптирован к нашему климату. Да, его трансфер можно признать ошибкой, но мы докопались до её причины.
Незадолго до того, как мы вступили в переговоры, де Зеув в одной из игр получил серьёзный удар по голове. Потом, когда он уже был нашим игроком, из интервью Деми мы сделали вывод, что тот удар по голове переключил его: он задумался о жизни после футбола, занялся модным бизнесом, а тут раз - и стартовый капитал в виде контракта в России. Он перешёл в "Спартак", а думал уже только о бизнесе", - сказал Аверьянов.
Де Зеув выступал за "Спартак" с 2011 по 2014 год, сыграл 33 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Андерлехту".
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