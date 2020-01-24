Бывший шеф-скаут "Спартака" рассказал, почему трансфер Деми де Зеува оказался провальным

Теги спартак москвадеми де зеув

Экс-игрок "Спартака": "Жить в России было тяжело"

Бывший шеф-скаут "Спартака" Александр Аверьянов объяснил, почему бывший полузащитник сборной Нидерландов Деми де Зеув серьёзно сдал после перехода в московский клуб.

"Деми - отдельная история. С ним подтвердился совет из книги "Футболономика": не бери футболиста после удачного крупного турнира. В любом случае мы смотрели де Зеува не только на ЧМ-2010, и его плюсы перевесили все сомнения. Подходил нам по стилю, мог отдать, завершить, был более-менее адаптирован к нашему климату. Да, его трансфер можно признать ошибкой, но мы докопались до её причины.

Незадолго до того, как мы вступили в переговоры, де Зеув в одной из игр получил серьёзный удар по голове. Потом, когда он уже был нашим игроком, из интервью Деми мы сделали вывод, что тот удар по голове переключил его: он задумался о жизни после футбола, занялся модным бизнесом, а тут раз - и стартовый капитал в виде контракта в России. Он перешёл в "Спартак", а думал уже только о бизнесе", - сказал Аверьянов.

Де Зеув выступал за "Спартак" с 2011 по 2014 год, сыграл 33 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Андерлехту".

Не пропустите: "Салах, Мане, Махрез": бывший шеф-скаут "Спартака" перечислил звёздных игроков, которые могли оказаться в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Валенсия" озвучила диагноз Черышева

"Валенсия" озвучила диагноз Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов