Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
Бывший руководитель селекционной службы "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, что в 2008 году московский клуб проявлял интерес к хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
"Модрича мы просматривали. И в играх за загребское "Динамо", и вместе с Семиным, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия. Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал", - приводит слова Тищенко "Чемпионат".
34-летний Модрич является воспитанником загребского "Динамо". Летом 2008 года он перешел в "Тоттенхэм" за 21 миллион евро. Через четыре года хорвата купил "Реал" за 35 миллионов евро. В составе королевского клуба он стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу Чемпионов. Со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018. Обладатель "Золотого мяча"-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14