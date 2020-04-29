Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"

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Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
Бывший руководитель селекционной службы "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, что в 2008 году московский клуб проявлял интерес к хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который сейчас выступает за мадридский "Реал".

"Модрича мы просматривали. И в играх за загребское "Динамо", и вместе с Семиным, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия. Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал", - приводит слова Тищенко "Чемпионат".

34-летний Модрич является воспитанником загребского "Динамо". Летом 2008 года он перешел в "Тоттенхэм" за 21 миллион евро. Через четыре года хорвата купил "Реал" за 35 миллионов евро. В составе королевского клуба он стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу Чемпионов. Со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018. Обладатель "Золотого мяча"-2018.

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