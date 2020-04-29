Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году

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Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году

Экс-скаут и руководитель селекционной службы "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, что в 2007 году клуб интересовался нападающим ПСЖ Неймаром, который в тот момент выступал за бразильский "Сантос".

 "Чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в "Сантосе" случилось - то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина - в общем конфликт.

Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята - 16-18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!"

А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало", - рассказал Тищенко.

Сейчас 28-летний форвард стоит 128 миллионов евро.

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