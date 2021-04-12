Бывший сотрудник "Барселоны" высказался по поводу неожиданного обмена Артура на Пьянича

Фото: инстаграм Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Бывший глава скаутского отдела "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри поделился мнением о переходе бразильского полузащитника каталонского клуба Артура в "Ювентус" в обмен на боснийского хавбека туринского клуба Миралема Пьянича.

"Данная сделка является одной из главных аномалий в истории футбола. Это просто абсурд. "Барселона" отдала 23-летнего Артура с зарплатой в два миллиона евро в год и взяла 31-летнего Пьянича, который получает в три раза больше", - приводит слова Кюри Sport.es.

Юридически обмен был оформлен отдельными трансферами. Артур обошелся "Ювентусу" в 72 миллиона евро, а "Барселона" купила Пьянича за 60 миллионов.

Не пропустите: Бывший сотрудник "Барселоны" рассказал, почему не состоялось возвращение Неймара в 2019 году. | http://soccernews.ru