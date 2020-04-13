Бывший сотрудник "Челси" рассказал, почему Роман Абрамович не купил "Тоттенхэм"

Бывший директор лондонского "Челси" Марк Тэйлор рассказал, что российский бизнесмен Роман Абрамович в 2003 году мог купить "Тоттенхэм", а не "аристократов".

"Когда Абрамович встретился с бывшим владельцем "Челси", то сразу заявил, что намерен получить полный контроль над клубом. За день до этого он провел встречу с президентом "Тоттенхэма" Дэниелом Леви, но тот согласился продать только 30 процентов акций клуба, что не устроило Абрамовича", - приводит слова Тэйлора The Athletic.

За период эпохи Абрамовича "Челси" пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги, дважды - Суперкубок Англии. Кроме того, лондонский клуб стал победителем Лиги Чемпионов и дважды выиграл Лигу Европы. "Тоттенхэм" за этот временной отрезок выиграл один Кубок Лиги.

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