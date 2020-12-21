Бывший сотрудник ЦСКА рассказал о несостоявшемся трансфере Аспиликуэты
Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов рассказал, что в 2012 году московский клуб проявлял интерес к защитникам Сесару Аспиликуэте, Грегори ван дер Вилу и Теодору Гебре Селассие.
"Кого мы рассматривали вместо Марио Фернандеса? Давайте побалую вас байками. Номером два после бразильца у нас шел Гебре Селассие, затем Аспиликуэта и ван дер Вил, который толком не заиграл в ПСЖ. Но сейчас это уже разговоры и история", - сказал Евменов в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
В итоге Аспиликуэта перешел в "Челси", где выступает до сих пор. Ван Дер Вил после ухода из ПСЖ выступал за "Фенербахче", "Кальяри" и "Торонто", а сейчас является свободным агентом. Гебре Селассие перешел в "Вердер" и по-прежнему играет за немецкий клуб.
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