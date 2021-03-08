Бывший сотрудник "Зенита" рассказал, кого клуб мог купить вместо Малкома
Бывший аналитик "Зенита" Никита Васюхин рассказал, что петербургский клуб в 2019 году мог купить бразильского полузащитника Рафинью Диаса вместо нападающего Малкома.
"Одним из наших первых кандидатов на эту позицию был Рафинья, который тогда играл в "Спортинге", потом перешел в "Ренн", а сейчас выступает за "Лидс". Мы его очень высоко оценивали, он вписывался в тот бюджет, который нам озвучивали. Рафинья за сильно меньшие деньги, чем Малком, перешел в "Ренн". И "Лидс" купил его еще дешевле, чем он переходил в "Ренн". Сегодня он смотрится в АПЛ достаточно качественно. Но не факт, что он бы поехал в РПЛ, потому что многие предпочли бы в качестве трамплина французскую лигу, а не российскую", - приводит слова Васюхина "Спорт-Экспресс".
24-летний Рафинья перешел в "Лидс" из "Ренна" в октябре 2020 года за 18,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Напомним, что Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Футболист до сих пор не заиграл в российском клубе из-за регулярных травм.
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