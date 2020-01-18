Бывший спонсор "Ростова" отсудил у клуба 154 миллиона рублей

Суд постановил взыскать с футбольного клуба "Ростов" 154 миллиона рублей в пользу ООО "Агроком Холдинг".

В эту сумму входят невыплаченный займ в размере 64 миллионов, проценты по нему, неустойка и судебные расходы.

Напомним, что ООО "Агроком Холдинг" с марта по октябрь 2016 года был генеральным спонсором "Ростова".

Стороны прекратили сотрудничество, поскольку компания обвинила клуб в неисполнении обязательств по контракту.

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