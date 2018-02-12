Бывший спортдир ПСЖ: "Проблема Дани Алвеса в том, что его следующим соперником будет Роналду"

Бывший спортивный директор французского ПСЖ Ален Рош высказался о выступлениях бразильского защитника Дани Алвеса в составе парижан.

" Дани Алвес? В настоящее время он играет против против не самых техничных и быстрых игроков. Проблема его состоит в том, что его следующим прямым соперником будет Криштиану Роналду ", - приводит слова Роша Le 10 Sport.

Напомним, Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ. | soccernews.ru