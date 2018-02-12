Бывший спортдир ПСЖ: "Проблема Дани Алвеса в том, что его следующим соперником будет Роналду"
Бывший спортивный директор французского ПСЖ Ален Рош высказался о выступлениях бразильского защитника Дани Алвеса в составе парижан.
"Дани Алвес? В настоящее время он играет против против не самых техничных и быстрых игроков. Проблема его состоит в том, что его следующим прямым соперником будет Криштиану Роналду", - приводит слова Роша Le 10 Sport.
Напомним, Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"
-
Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда
-
"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей
-
Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"
-
Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"
-
Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
-
Гюндоган раскритиковал Бундеслигу
-
"Атлетико" нашел замену Гризманну
-
Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"
-
Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"
-
Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
-
Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
-
Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон
-
Неймар опубликовал фото эротического характера
-
Жиру получил травму головы
-
Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы
-
Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"
-
"Интер" потерял Миранду
-
Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"
-
Агент Гансо отрицает интерес "Спартака"