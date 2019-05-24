Бывший спортивный директор "Барселоны": "Я покупал Коутиньо не для нападения"

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Бывший спортивный директор "Барселоны": "Я покупал Коутиньо не для нападения"

Бывший спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес считает, что невнятная игра полузащитника Филиппе Коутиньо связана с его неправильным использованием на поле.

"Нет сомнений в его мастерстве. Коутиньо умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок. Но у него нет качеств для игры в атаке на топ-уровне. Я покупал его не для нападения. Мы думали, что он станет заменой Иньесте. У меня нет сомнений по поводу этого трансфера, Коутиньо по-прежнему блестящий полузащитник", - приводит слова функционера Sport.es.

26-летний Коутиньо перешёл из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 75 матчах.

Контракт бразильца с "блауграной" рассчитан до 2023 года, но клуб может продать его уже летом. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.

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