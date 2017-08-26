Бывший спортивный директор "Баварии" Заммер прокомментировал переход Дембеле в "Барселону"

Бывший спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер поделился мнением о трансфере Усмана Дембеле в "Барселону".

"Его забастовка привела к тому, что он оказался там, где хотел. Это катастрофа. В интересах чистоты футбола, такое поведение футболиста не должно было вознаграждаться" - приводит слова Заммера Goal.com.

Напомним, что вчера объявили о переходе Дембеле в "Барселону" за 105 миллионов евро плюс бонусы.

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