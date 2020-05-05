Бывший спортивный директор "Динамо" назвал лучший вариант для Кокорина

Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал, что думает о будущем форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Отметим, этим летом у футболиста истекает срок контракта с петербургским клубом.

"Слышал, что он хочет остаться в России. Да, есть предложения из Европы, но приоритет для него все же Россия. Зимой я разговаривал с ним и объяснял, что если сейчас он не уедет, то, скорее всего, уже никогда не получится. Не знаю, услышал он меня или нет. Хочется, чтобы он уехал в Европу. Мне кажется, что у него получится в любой команде. Не будем брать клубы уровня "Барселоны" или "Реала". Остальное для него по силам. Если он останется в России, то это будет "Зенит". Лучший вариант? Вернуться в "Динамо". Москвичам он бы точно помог", - передает слова Орещука "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы три итальянских топ-клуба.

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