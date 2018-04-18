Бывший спортивный директор "Наполи": "Кавани мне говорил, что мечтает играть за "Реал"

Бывший спортивный директор "Наполи" Риккардо Бигон рассказал о желании форварда ПСЖ Эдинсона Кавани поиграть за мадридский "Реал".

"Когда Кавани прибыл в Неаполь, он сказал мне, что в один прекрасный день он хотел сыграть за "Реал", - цитирует Биггона Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Кавани забил 36 мячей и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к Кавани. | soccernews.ru