Бывший спортивный директор "Реала": "Хотел бы видеть Неймара в мадридском клубе"

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Бывший спортивный директор "Реала": "Хотел бы видеть Неймара в мадридском клубе"

Бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович рассказал, что думает о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в мадридский клуб. Об этом сообщают испанские СМИ.

"Хотел бы видеть Неймара в "Реале". Он один из моих самых любимых футболистов. Я уверен, он добавит "Реалу" недостающих качеств, которые сделают команду сильнее.

Да, он должен приехать в Мадрид", - сказал Миятович.

Ранее Тиаго Силва заявил, что надеется, что Неймар не покинет ПСЖ.

В минувшем сезоне нападающий участвовал в 28 матчах, отметившись 23 голами и 13 ассистами. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

А еще: ПСЖ назвал "Реалу" главное условие для трансфера Неймара| http://soccernews.ru
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