Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал, какие футболисты с мировым именем в своё время могли продолжить карьеру в питерском клубе.

"Я могу назвать лишь несколько фамилий. Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в "Зените", разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию.

Если такое происходило у меня и руководства клуба - мы были в постоянном контакте - сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение "Зенита", нам начинали выкручивать руки", - сказал Корнеев.

"Зенит" в текущем сезоне досрочно стал чемпионом России. Это произошло впервые с 2015 года.

Суарес сейчас выступает за "Барселону", Матич - за "Манчестер Юнайтед", Оскар - за "Шанхай СИПГ", Дибала - за "Ювентус", а Игуаин - за "Челси".

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