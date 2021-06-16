Бывший судья Федотов заявил, что Баринова можно было удалять в первом тайме матча с Финляндией

Теги чемпионат европыроссиядмитрий баринов

Бывший судья Федотов заявил, что Баринова можно было удалять в первом тайме матча с ФинляндиейФото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче Евро-2020 между Финляндией и Россией (0:1) в отношении полузащитника Дмитрия Баринова.

"Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно.

После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Баринову надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили.

В общем, судьи нас пока жалеют, относятся благосклонно. По карточке Оздоева вопросов нет – срыв перспективной атаки", – сказал Федотов.

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