Бывший судья ФИФА назвал сына в честь стадиона "Реала"
Бывший арбитр ФИФА Пабло Лунати выбрал примечательное имя для своего новорожденного сына.
По информации Marca, ребёнка назвали в честь мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу", на котором проводит домашние матчи "Реал".
Дело в том, что Лунати является давним фанатом "Ривер Плейта" и таким образом он решил отметить, что именно на арене королевского клуба его любимая команда выиграла Кубок Либертадорес-2018.
Судейская карьера аргентинского рефери продлилась 12 лет - с 2004 по 2016 год. О своих симпатиях к "миллионерам" он рассказал уже после выхода на пенсию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|19
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10