Бывший судья ФИФА назвал сына в честь стадиона "Реала"

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Бывший судья ФИФА назвал сына в честь стадиона "Реала"

Бывший арбитр ФИФА Пабло Лунати выбрал примечательное имя для своего новорожденного сына.

По информации Marca, ребёнка назвали в честь мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу", на котором проводит домашние матчи "Реал".

Дело в том, что Лунати является давним фанатом "Ривер Плейта" и таким образом он решил отметить, что именно на арене королевского клуба его любимая команда выиграла Кубок Либертадорес-2018.

Судейская карьера аргентинского рефери продлилась 12 лет - с 2004 по 2016 год. О своих симпатиях к "миллионерам" он рассказал уже после выхода на пенсию.

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