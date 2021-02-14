Бывший тренер "Атлетико" и "Валенсии" возглавил "Эльче"

Новым главным тренером "Эльче" стал Фран Эскриба, сообщает официальный сайт испанской команды. 55-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона.

"Добро пожаловать домой, тренер!" — говорится в сообщении пресс-службы "Эльче".

Напомним, вчера,13 февраля, аргентинец Хорхе Альмирон, который возглавлял команду с августа 2020 года, решил уйти в отставку.

Эскриба уже тренировал "Эльче" с 2012 по 2015 год. Кроме того, испанец работал в "Валенсии", "Бенфике", "Атлетико", "Хетафе", "Вильярреале" и других командах. Последним местом работы специалиста была "Сельта", которую Эскриба возглавлял в 2019 году.