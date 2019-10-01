Бывший тренер "Барселоны" не поставил Месси на 1-е место в голосовании за лучшего игрока года
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино рассказал, почему он не голосовал за своего соотечественника Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА.
"Месси не провел такой год, чтобы быть среди лучших", - сказал Мартино в эфире мексиканского телеканала TUDN MEX.
Стоит отметить, что ранее Мартино тренировал "Барселону" и сборную Аргентины.
Напомним, что 32-летний Месси занял первое место в голосовании, набрав 46 голосов. Вторым стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), третьим - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).
Не пропустите: Игрок "Ливерпуля" недоволен тем, что Роналду и Месси попали в сборную года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2