Бывший тренер "Барселоны" Сетьен может возглавить бразильский топ-клуб
Бразильский "Палмейрас" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Барселоны" Кике Сетьену, сообщает Marca.
По сведениям издания, бразильцы рассматривают кандидатуру испанского специалиста после увольнения Вандерлея Лушембурго.
В настоящее время 62-летний Сетьен является безработным. Тренер был уволен после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги Чемпионов от "Баварии" (2:8).
"Палмейрас" является рекордсменом Бразилии по числу чемпионских титулов. Клуб выигрывал национальный чемпионат 10 раз. В нынешнем сезоне "Палмейрас" занимает восьмое место после 16 туров.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
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|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
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