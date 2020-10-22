Бывший тренер "Барселоны" Сетьен может возглавить бразильский топ-клуб

Бразильский "Палмейрас" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Барселоны" Кике Сетьену, сообщает Marca.

По сведениям издания, бразильцы рассматривают кандидатуру испанского специалиста после увольнения Вандерлея Лушембурго.

В настоящее время 62-летний Сетьен является безработным. Тренер был уволен после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги Чемпионов от "Баварии" (2:8).

"Палмейрас" является рекордсменом Бразилии по числу чемпионских титулов. Клуб выигрывал национальный чемпионат 10 раз. В нынешнем сезоне "Палмейрас" занимает восьмое место после 16 туров.

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