Бывший тренер "Барселоны" возглавил команду Пике
Защитник "Барселоны" Жерар Пике выбрал главного тренера для своего клуба. Эдер Сарабия с сегодняшнего дня будет возглавлять команду "Андорра" из Сегунды Б (третий дивизион Испании).
Контракт со специалистом подписан на 2.5 сезона. На этом посту Сарабия, который был помощником бывшего главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена, заменил Начо Кастро.
@edersa10, nou entrenador del FC Andorra#SomTricolors pic.twitter.com/lU59sXxSJN— FC Andorra (@fcandorra) January 18, 2021
В Сегунде Б "Андорра" занимает второе место в своей группе.
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