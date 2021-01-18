Бывший тренер "Барселоны" возглавил команду Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выбрал главного тренера для своего клуба. Эдер Сарабия с сегодняшнего дня будет возглавлять команду "Андорра" из Сегунды Б (третий дивизион Испании).

Контракт со специалистом подписан на 2.5 сезона. На этом посту Сарабия, который был помощником бывшего главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена, заменил Начо Кастро.