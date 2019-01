Бывший тренер "Барселоны" возглавил сборную из Северной Америки

Новым главным тренером сборной Мексики стал Херардо Мартино, сообщает официальный твиттер мексиканской федерации футбола.

Мартино на посту наставника мексиканцев стал преемником Хуана Осорио, который покинул команду после Чемпионата Мира-2018. На этом турнире мексиканцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счетом 0:2.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!!



Meet our new Head Coach. ⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc