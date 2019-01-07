Бывший тренер "Барселоны" возглавил сборную из Северной Америки

Новым главным тренером сборной Мексики стал Херардо Мартино, сообщает официальный твиттер мексиканской федерации футбола.

Мартино на посту наставника мексиканцев стал преемником Хуана Осорио, который покинул команду после Чемпионата Мира-2018. На этом турнире мексиканцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счетом 0:2.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!!



Meet our new Head Coach. ⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 7 января 2019 г.

56-летний Мартино ранее тренировал "Браун де Арресифес", "Платенсе", "Институто", "Либертад", "Серро Портеньо", "Колон", вновь "Либертад", сборную Парагвая, "Ньюэллз олд бойз", "Барселону", сборную Аргентины и "Атланту Юнайтед". Четырехкратный чемпион Парагвая, чемпион Аргентины, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка МЛС.

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