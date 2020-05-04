Бывший тренер "Баварии" выступил против покупки клубом Лероя Сане
Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не стоит требуемых за него денег.
"До травмы Сане был в хорошей форме. Но я все равно не считаю, что он стал топ-игроком. Сейчас ему нужно решить. Или он будет работать, чтобы стать звездой, или просто останется очень талантливым футболистом. Ему необходимо сделать большой шаг вперед. Я считаю, что на данный момент его цена не оправдана", - приводит слова Хайнкеса Sport Bild.
По некоторым данным, "Манчестер Сити" оценивает 24-летнего Сане в 85 миллионов евро, но "Бавария" готова заплатить менее 70 миллионов.
Напомним, что форвард мог перейти в "Баварию" летом 2019 года, но порвал связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18