Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо

Бывший тренер "Челси" Брендан Роджерс рассказал, что лондонский клуб хотел купить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в 2008 году.

"Мы хотели купить Коутиньо в "Челси", когда ему было 14 лет. Но в тот момент он уже принял решение о переходе в "Интер".

Через несколько лет у нас появилась возможность приобрести его в "Ливерпуль". Тогда я подумал: "Здорово, давайте купим этого парня", - приводит слова Роджерса Goal.

В настоящее время 27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", но выступает за "Баварию" на правах аренды.

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