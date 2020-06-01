Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо

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Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо

Бывший тренер "Челси" Брендан Роджерс рассказал, что лондонский клуб хотел купить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в 2008 году. 

"Мы хотели купить Коутиньо в "Челси", когда ему было 14 лет. Но в тот момент он уже принял решение о переходе в "Интер". 

Через несколько лет у нас появилась возможность приобрести его в "Ливерпуль". Тогда я подумал: "Здорово, давайте купим этого парня", - приводит слова Роджерса Goal.

В настоящее время 27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", но выступает за "Баварию" на правах аренды.

Не пропустите: "Арсенал" попытается перехватить Коутиньо. | http://soccernews.ru
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