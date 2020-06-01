Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо
Бывший тренер "Челси" Брендан Роджерс рассказал, что лондонский клуб хотел купить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в 2008 году.
"Мы хотели купить Коутиньо в "Челси", когда ему было 14 лет. Но в тот момент он уже принял решение о переходе в "Интер".
Через несколько лет у нас появилась возможность приобрести его в "Ливерпуль". Тогда я подумал: "Здорово, давайте купим этого парня", - приводит слова Роджерса Goal.
В настоящее время 27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", но выступает за "Баварию" на правах аренды.
Не пропустите: "Арсенал" попытается перехватить Коутиньо. | http://soccernews.ru
главное
-
Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов
-
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
-
"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
-
На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон
Лента новостей
-
"Шальке" отказался выкупать трансфер защитника "Барселоны"
-
Бывший тренер "Челси" рассказал, почему клубу не удалось купить Коутиньо
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге
-
Ведран Чорлука приступил к тренировкам с "Локомотивом", нарушив правила карантина
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга
-
Поль Погба громко высказался об убийстве афроамериканца в США
-
Денис Глушаков расказал о подготовке "Ахмата" к возобновлению РПЛ
-
1
Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"
-
Самуэль Умтити вернулся к тренировкам
-
1
Президент "Брешии" рассказал, как он отклонил щедрое предложение "Барселоны" по трансферу Тонали
-
"Ювентус" предложил "Челси" обменяться полузащитниками
-
2
"Никакой в постели". Телеведущая раскритиковала игрока ЦСКА
-
Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов
-
Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе Смолова в "Зенит"
-
Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании
-
1
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
-
1
"Лех" продлил аренду нападающего ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
-
1
"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
-
1
"Арсенал" не предлагал продлить контракт форварду Обамеянгу
-
Вадим Евсеев показал свой удар точно в перекладину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18