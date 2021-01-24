Бывший тренер ЦСКА Овчинников оценил шансы перейти на работу в "Спартак"
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что у него нет шансов получить работу в "Спартаке".
"Ну, ребят, давайте начнем с того, что Овчинников "Спартаку" даже бесплатно не нужен, даром. И никто мне никогда не предложит. Для чего я буду говорить о том, что туда не пойду? Есть некий антагонизм, конкуренция со "Спартаком" на протяжении всей моей карьеры. Никогда в жизни я сам клуб не унижал", - приводит слова Овчинникова "Матч ТВ".
Стоит отметить, что тренер неоднократно заявлял, что ненавидит "Спартак".
Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года и покинул клуб некоторое время назад по истечении срока контракта. Ранее тренировал "Кубань", брянское и минское "Динамо". В бытность футболистом выступал за "Динамо" (Москва), "Динамо" (Сухуми), "Локомотив", "Бенфику", "Алверку", "Порту", вновь "Локомотив" и вновь "Динамо" (Москва).
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