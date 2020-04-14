Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси

Бывший тренер ЦСКА Зико поделился воспоминаниями о работе в российском клубе и отметил экс-полузащитника "армейцев" Юрия Жиркова.

"Жирков и Вагнер Лав создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси для "Барселоны". Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист", - приводит слова Зико "Чемпионат".

Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. Сейчас 36-летний футболист выступает за "Зенит". Также он играл за "Челси", "Анжи" и "Динамо". За сборную России сыграл 91 матч и забил два гола.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб. | http://soccernews.ru