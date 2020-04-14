Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси
Бывший тренер ЦСКА Зико поделился воспоминаниями о работе в российском клубе и отметил экс-полузащитника "армейцев" Юрия Жиркова.
"Жирков и Вагнер Лав создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси для "Барселоны". Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист", - приводит слова Зико "Чемпионат".
Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. Сейчас 36-летний футболист выступает за "Зенит". Также он играл за "Челси", "Анжи" и "Динамо". За сборную России сыграл 91 матч и забил два гола.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб. | http://soccernews.ru
главное
-
Канделаки объяснила, почему продолжает отвечать Уткину на оскорбления
-
Евсеев рассказал, кого он считает лучшими футболистами в мире
-
Гиггз рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер"
-
Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата
-
"Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии
Лента новостей
-
Хавбек "Рубина" ногой забросил конфету в стакан, управляя собой джойстиком
-
Погба рассказал, почему в детстве он болел за "Арсенал"
-
Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе
-
Джон Терри рассказал, как он просил включить в состав "Челси" молодого игрока вместо себя
-
Канделаки объяснила, почему продолжает отвечать Уткину на оскорбления
-
Канделаки рассказала, почему упали рейтинги "Матч ТВ"
-
4
Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси
-
Александр Алиев рассказал, почему он не пил, когда выступал за "Локомотив"
-
Евсеев рассказал, кого он считает лучшими футболистами в мире
-
Легендарный игрок "Севильи" излечился от коронавируса
-
"Челси" определился с ценой на Канте
-
Гиггз рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер"
-
Чемпион Китая разорвал контракт с игроком, который пытался поменять номера на автомобиле
-
"Ньюкасл" в ближайшее время может быть продан за крупную сумму
-
"Покажи свои медали". Погба поругался с легендой "Ливерпуля"
-
"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Исаком
-
"Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в твиттере
-
1
Президент "Насьонала" рассказал, почему Роналду тренируется с его командой
-
Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата
-
Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14