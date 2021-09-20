Бывший тренер Де Лигта высказался о будущем игрока
Фото: инстаграм Де Лигта/Автор неизвестен
Брайан Рой, тренер голландского защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта в молодёжной команде "Аякса" до 17 поделился мнением о нынешнем положении игрока в туринском клубе и высказался о будущем футболиста.
"Де Лигт должен играть в стартовом составе. Нелепо видеть его на скамейке запасных.
Его будущее? Я все ещё думаю, что он покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона, - сказал Рой.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма отступных за Де Лигта в 2022 году будет равняться 150 миллионам евро.
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