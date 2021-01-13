Бывший тренер "Динамо" Новиков возглавил клуб ФНЛ

Новым главным тренером нижнекамского "Нефтехимика" назначен Кирилл Новиков, сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника "Нефтехимика" Новиков заменил Юрия Уткульбаева, который ушел в отставку в конце 2020 года.

После 26 туров "Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

39-летний Новиков ранее тренировал московское "Динамо", но был уволен после вылета от тбилисского "Локомотива" в Лиге Европы.

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