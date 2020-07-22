Бывший тренер "Динамо" заразился коронавирусом

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Бывший тренер "Динамо" заразился коронавирусом

Известный румынский тренер Дан Петреску заразился коронавирусом, сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

По данным источника, коронавирусом также заразились 10 футболистов и членов клуба ЧФР, который тренирует Петреску. В настоящее время все они находятся на самоизоляции.

52-летний Петреску известен российским болельщикам своей работой в краснодарской "Кубани" и московском "Динамо". Также он тренировал "Спортул Студенцеск", "Рапид", "Вислу", "Унирю", "Аль-Араби", "Тыргу-Муреш", "Цзянсу Санти", "Аль-Наср" и "Гуйчжоу Чжичэн".

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