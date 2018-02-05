Бывший тренер Джикии: "Георгий отказал "Зениту", где предлагали больше денег, и выбрал футбол"

Детский тренер защитника московского "Спартака" Георгия Джикии Александр Антипов прокомментировал решение своего воспитанника отказаться от перехода в стан питерского "Зенита".

"Не то чтобы удивил, но отказать "Зениту" - это поступок. Я ему сказал: "Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург". Гео ответил: "Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают". Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека", - цитирует Антипова Чемпионат.

Напомним, "Спартак" близок к подписанию Вериссимо. | soccernews.ru