Бывший тренер "Интера" Мадзарри отказался возглавлять "Спартак"
Антонио Финко, ассистент тренера Вальтера Мадзарри, рассказал о планах специалиста и интересе из России.
Напомним, Мадзарри работал в "Сампдории", "Наполи", "Интере" и "Уотфорде". На данный момент, последним клубом, который тренировал итальянец, был "Торино".
"Вальтер не торопится с поисками новой работы. Хотя летом вышел на связь один из клубов французской Лиги 1. Однако, переговоры ни к чему не привели.
Также был интерес со стороны "Спартака", но было принято решение отказаться. Дело в том, что для проект должен быть серьезным и привлекательным", — цитирует Финко Tuttomercatoweb.
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