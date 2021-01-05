Бывший тренер "Интера" Мадзарри отказался возглавлять "Спартак"

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Бывший тренер "Интера" Мадзарри отказался возглавлять "Спартак"Антонио Финко, ассистент тренера Вальтера Мадзарри, рассказал о планах специалиста и интересе из России.

Напомним, Мадзарри работал в "Сампдории", "Наполи", "Интере" и "Уотфорде". На данный момент, последним клубом, который тренировал итальянец, был "Торино".

"Вальтер не торопится с поисками новой работы. Хотя летом вышел на связь один из клубов французской Лиги 1. Однако, переговоры ни к чему не привели.

Также был интерес со стороны "Спартака", но было принято решение отказаться. Дело в том, что для проект должен быть серьезным и привлекательным", — цитирует Финко Tuttomercatoweb.

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