Бывший тренер "Интера" Мадзарри отказался возглавлять "Спартак"

Антонио Финко, ассистент тренера Вальтера Мадзарри, рассказал о планах специалиста и интересе из России.

Напомним, Мадзарри работал в "Сампдории", "Наполи", "Интере" и "Уотфорде". На данный момент, последним клубом, который тренировал итальянец, был "Торино".

"Вальтер не торопится с поисками новой работы. Хотя летом вышел на связь один из клубов французской Лиги 1. Однако, переговоры ни к чему не привели.