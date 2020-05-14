Бывший тренер "Локомотива" получит 15 миллионов долларов за увольнение из аравийского клуба

Теги локомотив москваславен биличаль-иттихад

Бывший тренер "Локомотива" получит 15 миллионов долларов за увольнение из аравийского клуба
Бывший тренер "Локомотива" Славен Билич выиграл судебное разбирательство у клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии и получит 15 миллионов долларов, сообщает Jutarnji list.

По данным источника, такая сумма получена тренеру за досрочный разрыв контракта. Клуб отказывался платить неустойку, но Билич обратился в ФИФА и выиграл дело.

Билич возглавил "Аль-Иттихад" в сентябре 2018 года, подписал с клубом трехлетний контракт. Впрочем, спустя пять месяцев хорватский специалист был уволен.

51-летний Билич за свою карьеру также тренировал "Хайдук", сборную Хорватии, "Бешикташ" и "Вест Хэм". В настоящее время он возглавляет "Вест Бромвич".

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