Бывший тренер "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в своей группе Лиги Чемпионов"
Бывший главный тренер словенского "Марибора" Анте Шимунджа назвал московский "Спартак" самой слабой командой в своей группе Лиги Чемпионов.
"Спартак", безусловно - самая слабая команда в группе, он плохо выступает в чемпионате, не уверен в себе и не убеждает своей игрой. Но он - все еще чемпион, который в прошлом сезоне был лучше самого сильного и богатого клуба страны - "Зенита". Однако в Мариборе всем всегда было очень сложно, независимо от репутации соперника и громкости его имени", - цитирует Шимунджу delo.si.
Напомним, Гамула сравнил шансы ЦСКА и "Спартака" на выход в 1/8 финала ЛЧ. | soccernews.ru
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|0
|0
|2
|Бенфика
|0
|0
|3
|ЦСКА Москва
|0
|0
|4
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Андерлехт
|0
|0
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|Бавария Мюнхен
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|0
|3
|Селтик
|0
|0
|4
|ПСЖ
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|2
|Челси
|0
|0
|3
|Карабах
|0
|0
|4
|Рома
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|0
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|2
|Ювентус
|0
|0
|3
|Олимпиакос Пирей
|0
|0
|4
|Спортинг Лиссабон
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|0
|0
|2
|Марибор
|0
|0
|3
|Севилья
|0
|0
|4
|Спартак Москва
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|0
|0
|2
|Манчестер Сити
|0
|0
|3
|Наполи
|0
|0
|4
|Шахтер Донецк
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|0
|0
|2
|Монако
|0
|0
|3
|Порту
|0
|0
|4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|0
|0
|2
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|3
|Реал Мадрид
|0
|0
|4
|Тоттенхэм
|0
|0