Бывший тренер "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в своей группе Лиги Чемпионов"

Бывший главный тренер словенского "Марибора" Анте Шимунджа назвал московский "Спартак" самой слабой командой в своей группе Лиги Чемпионов.

"Спартак", безусловно - самая слабая команда в группе, он плохо выступает в чемпионате, не уверен в себе и не убеждает своей игрой. Но он - все еще чемпион, который в прошлом сезоне был лучше самого сильного и богатого клуба страны - "Зенита". Однако в Мариборе всем всегда было очень сложно, независимо от репутации соперника и громкости его имени", - цитирует Шимунджу delo.si.

Напомним, Гамула сравнил шансы ЦСКА и "Спартака" на выход в 1/8 финала ЛЧ. | soccernews.ru